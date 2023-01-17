Богомольный Яков Семенович
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти30.10.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Дора Яковлевна
Мать ребёнка: Богомольная Бася Абрамовна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Богомольный Зяма Яковлевич
Мать ребёнка: Богомольная Бася Абрамовна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Богомольный Давид
Мать ребёнка: Богомольная Бася Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.10.1941