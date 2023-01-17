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Богомольный Яков Семенович

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Место рождения

Миргород, Полтавська область

Дата рождения

1899

Дата смерти

30.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Миргород, Полтавська область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Дора Яковлевна

Мать ребёнка: Богомольная Бася Абрамовна

Миргород, Полтавська область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Богомольный Зяма Яковлевич

Мать ребёнка: Богомольная Бася Абрамовна

Миргород, Полтавська область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Богомольный Давид

Мать ребёнка: Богомольная Бася Абрамовна

Миргород, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомольная Бася Абрамовна

Смерть
30.10.1941
Миргород, Полтавська область
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