Мельников Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1934

Дата смерти

28.12.2012

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

1938 г.р.
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Дети

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Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1934

Отец: Мельник Александр Григорьевич

Мать: Дудкевич Мария Савельевна

Бракосочетание
22.07.1961

Жена: Торопова Людмила Ивановна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.05.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.01.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Торопова Людмила Ивановна

Тарасково, Новоуральский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
28.12.2012
Тарасово, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
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