Мельников Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1934
Дата смерти28.12.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1934
Бракосочетание
22.07.1961
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.05.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.01.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Торопова Людмила Ивановна
Тарасково, Новоуральский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
28.12.2012
Тарасово, Новоржевский муниципальный район, Псковская область