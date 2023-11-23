Матвей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1691
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1691
Отец: не указан
Мать: не указана
Матвей Иванович (1691 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Георгиевского в Раменье Рыбинского уезда1. О жене его данных нет. Дети: Григорий, пономарь. Герасим, дьякон. Миха... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Матвеев
Мать ребёнка: неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно
Рождение ребёнка
1719
Сын: Григорий Матвеев
Мать ребёнка: неизвестно
Григорий Матвеевич (1719 — ?) Родился в семье священника села Георгиевского в Раменье Рыбинского уезда1 Матвея Ивановича. Служил пономарем в том же селе. В 1779 году уволен за штат. Жена его Анна Иоан... Показать все
Рождение ребёнка
1729
Сын: Герасим Матвеев
Мать ребёнка: неизвестно
Герасим Матвеевич (1729 — ?) Родился в семье священника села Георгиевского в Раменье Рыбинского уезда1 Матвея Ивановича. Служил дьяконом в том же селе2 . Жена его Ефимия Дмитриевна (1731-?). Дети: Пет... Показать все
Смерть
Неизвестно