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Матвей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1691

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: не указан

Мать: не указана

Матвей Иванович (1691 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Георгиевского в Раменье Рыбинского уезда1. О жене его данных нет. Дети: Григорий, пономарь. Герасим, дьякон. Миха... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Матвеев

Мать ребёнка: неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно

Рождение ребёнка
1719

Сын: Григорий Матвеев

Мать ребёнка: неизвестно

Григорий Матвеевич (1719 — ?) Родился в семье священника села Георгиевского в Раменье Рыбинского уезда1 Матвея Ивановича. Служил пономарем в том же селе. В 1779 году уволен за штат. Жена его Анна Иоан... Показать все
Рождение ребёнка
1729

Сын: Герасим Матвеев

Мать ребёнка: неизвестно

Герасим Матвеевич (1729 — ?) Родился в семье священника села Георгиевского в Раменье Рыбинского уезда1 Матвея Ивановича. Служил дьяконом в том же селе2 . Жена его Ефимия Дмитриевна (1731-?). Дети: Пет... Показать все
Смерть
Неизвестно

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