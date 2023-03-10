Ермаков Григорий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Ермаков Павел Матвеевич
Мать: Аграфена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Тамара Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермакова Наталья
Смерть
1976
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва