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Ермаков Григорий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1881 г.р.

Жена

Дети

1924 г.р.
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Ермаков Павел Матвеевич

Мать: Аграфена Дмитриевна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Тамара Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова Наталья

Смерть
1976
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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