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Евдокия Петрова

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

После 1861

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Вычислено 1824 г.р.
Вычислено 1825 г.р.
Около 1831 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Дочь: Анастасия Андреева

Отец ребёнка: Андрей Алексеев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1825

Дочь: Лукерья Андреева

Отец ребёнка: Андрей Алексеев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Илья Андреев

Отец ребёнка: Андрей Алексеев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Алексеев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная г-д Вейденгаммер
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1861
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