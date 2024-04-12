Евдокия Петрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиПосле 1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Дочь: Анастасия Андреева
Отец ребёнка: Андрей Алексеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1825
Дочь: Лукерья Андреева
Отец ребёнка: Андрей Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Илья Андреев
Отец ребёнка: Андрей Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Алексеев
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная г-д Вейденгаммер
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1861