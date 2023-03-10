Лукерья Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Степан Васильев
Отец ребёнка: Василий Ефимов
Рождение ребёнка
1767
Сын: Карп Васильев
Отец ребёнка: Василий Ефимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолай Васильев
Отец ребёнка: Василий Ефимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Василий Ефимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксинья Васильева
Отец ребёнка: Василий Ефимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисим Васильев
Отец ребёнка: Василий Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Ефимов
Смерть
Неизвестно