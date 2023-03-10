Лукерья Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Миронова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Степан Васильев

Отец ребёнка: Василий Ефимов

Рождение ребёнка
1767

Сын: Карп Васильев

Отец ребёнка: Василий Ефимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолай Васильев

Отец ребёнка: Василий Ефимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Василий Ефимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксинья Васильева

Отец ребёнка: Василий Ефимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисим Васильев

Отец ребёнка: Василий Ефимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Ефимов

Смерть
Неизвестно
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