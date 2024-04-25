Бердникова (Стукалова) Анастасия Григорьевна
Место рожденияСветлоград
Дата рождения07.01.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1910
Отец: Стукалов Григорий Емельянович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бердников Михаил
Рождение ребёнка
15.08.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бердников Михаил
Смерть
Неизвестно