Бердникова (Стукалова) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердникова (Стукалова) Анастасия Григорьевна

Место рождения

Светлоград

Дата рождения

07.01.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1910

Отец: Стукалов Григорий Емельянович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бердников Михаил

Рождение ребёнка
15.08.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бердников Михаил

Смерть
Неизвестно

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