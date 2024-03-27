(Курамшина) Сахибжамал Первая Жена
Место рожденияд.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сейфуллов Гумер
Рождение ребёнка
1834
Сын: Гумеров Усман
Отец ребёнка: Сейфуллов Гумер
Рождение ребёнка
1840
Сын: Гумеров Хусаин
Отец ребёнка: Сейфуллов Гумер
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Гумерова) Хуснижамал
Отец ребёнка: Сейфуллов Гумер
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Гумерова) Васфижамал
Отец ребёнка: Сейфуллов Гумер
Смерть
Неизвестно