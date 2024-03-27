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(Курамшина) Сахибжамал Первая Жена

Место рождения

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сейфуллов Гумер

Рождение ребёнка
1834

Сын: Гумеров Усман

Отец ребёнка: Сейфуллов Гумер

Рождение ребёнка
1840

Сын: Гумеров Хусаин

Отец ребёнка: Сейфуллов Гумер

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Гумерова) Хуснижамал

Отец ребёнка: Сейфуллов Гумер

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Гумерова) Васфижамал

Отец ребёнка: Сейфуллов Гумер

Смерть
Неизвестно

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