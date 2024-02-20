Тулатова (Канукова) Фатима Дзамболатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шанаева (Тулатова) Гуго
Отец ребёнка: Тулатов Инал Дзамбулатович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Сын: Тулатов Асланбек Иналович
Отец ребёнка: Тулатов Инал Дзамбулатович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Гайтова (Тулатова) Госамайхо
Отец ребёнка: Тулатов Инал Дзамбулатович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Тулатов) Шахар-Хан
Отец ребёнка: Тулатов Инал Дзамбулатович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Тулатов Иналуко
Отец ребёнка: Тулатов Инал Дзамбулатович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Тулатов Дженардуко
Отец ребёнка: Тулатов Инал Дзамбулатович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Алдатова (Тулатова) Бита
Отец ребёнка: Тулатов Инал Дзамбулатович