Тулатова (Канукова) Фатима Дзамболатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулатова (Канукова) Фатима Дзамболатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шанаева (Тулатова) Гуго

Отец ребёнка: Тулатов Инал Дзамбулатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тулатов Инал Дзамбулатович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Тулатов Асланбек Иналович

Отец ребёнка: Тулатов Инал Дзамбулатович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Гайтова (Тулатова) Госамайхо

Отец ребёнка: Тулатов Инал Дзамбулатович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Тулатов) Шахар-Хан

Отец ребёнка: Тулатов Инал Дзамбулатович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Тулатов Иналуко

Отец ребёнка: Тулатов Инал Дзамбулатович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Тулатов Дженардуко

Отец ребёнка: Тулатов Инал Дзамбулатович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Алдатова (Тулатова) Бита

Отец ребёнка: Тулатов Инал Дзамбулатович

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