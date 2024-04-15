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Харченко Клавдия Яковлевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

16.05.1903 ст.

Дата смерти

03.01.1904 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1903 ст.

Отец: Харченко Яков Григорьевич

Мать: Харченко Параскева Мартиновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS78-2?i=638&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
17.05.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
03.01.1904 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от младенческого припадка | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-F9P8-F?i=737&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
04.01.1904 ст.
на кладбище д. Кровной
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