Харченко Клавдия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения16.05.1903 ст.
Дата смерти03.01.1904 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
16.05.1903 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS78-2?i=638&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
17.05.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
03.01.1904 ст.
Причина смерти: от младенческого припадка | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-F9P8-F?i=737&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
04.01.1904 ст.
на кладбище д. Кровной