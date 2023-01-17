Моланья дочь
Место рождения
Дата рождения1672
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1707 по 1711
Сын: Бобров Трофим
Отец ребёнка: Бобров Федот Спиридонович
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Арина
Отец ребёнка: Бобров Федот Спиридонович
Рождение ребёнка
1731
Отец ребёнка: Бобров Федот Спиридонович
Рождение ребёнка
1733
Отец ребёнка: Бобров Федот Спиридонович
Смерть
Неизвестно