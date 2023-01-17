Моланья дочь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоланья дочь

Моланья дочь

avatar

Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

1672

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672

Отец: не указан

Мать: не указана

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
С 1707 по 1711

Сын: Бобров Трофим

Отец ребёнка: Бобров Федот Спиридонович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1710

Дочь: Арина

Отец ребёнка: Бобров Федот Спиридонович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Бобров Михаил Федотович

Отец ребёнка: Бобров Федот Спиридонович

Рождение ребёнка
1733

Сын: Бобров Андрей Федотович

Отец ребёнка: Бобров Федот Спиридонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close