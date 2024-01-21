Лубин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛубин Александр Николаевич

Лубин Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1989

Сын: Лубин Виктор Александрович

Мать ребёнка: Харитонова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
03.03.1991

Дочь: Лубина Светлана Александровна

Мать ребёнка: Харитонова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
10.02.1995

Сын: Лубин Алексей Александрович

Мать ребёнка: Харитонова Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харитонова Ольга Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close