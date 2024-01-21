Лубин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.12.1989
Сын: Лубин Виктор Александрович
Мать ребёнка: Харитонова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
03.03.1991
Дочь: Лубина Светлана Александровна
Мать ребёнка: Харитонова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
10.02.1995
Сын: Лубин Алексей Александрович
Мать ребёнка: Харитонова Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно