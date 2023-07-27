Надёжкина (Таркашкина) Федора Кузминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надёжкина (Таркашкина) Федора Кузминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1898

Дата смерти

08.03.1981

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1898

Отец: Таркашкин Кузьма Михайлович

Мать: Таркашкина Васса Григорьевна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Годуненко Серафима Васильевна

Отец ребёнка: Надёжкин Василий Семенович

Рождение ребёнка
26.03.1928

Дочь: Бутенко Александра Васильевна

Отец ребёнка: Надёжкин Василий Семенович

Рождение ребёнка
07.06.1930

Дочь: Днепровская Мария Васильевна

Отец ребёнка: Надёжкин Василий Семенович

Рождение ребёнка
25.01.1937

Дочь: Бутенко Нина Васильевна

Отец ребёнка: Надёжкин Василий Семенович

Рождение ребёнка
07.03.1941

Сын: Надёжкин Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Надёжкин Василий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Надёжкин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Надёжкин Василий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Надёжкин Спиридон Васильевич

Отец ребёнка: Надёжкин Василий Семенович

Смерть
08.03.1981
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