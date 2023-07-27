Надёжкина (Таркашкина) Федора Кузминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1898
Дата смерти08.03.1981
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1898
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Годуненко Серафима Васильевна
Отец ребёнка: Надёжкин Василий Семенович
Рождение ребёнка
26.03.1928
Дочь: Бутенко Александра Васильевна
Отец ребёнка: Надёжкин Василий Семенович
Рождение ребёнка
07.06.1930
Дочь: Днепровская Мария Васильевна
Отец ребёнка: Надёжкин Василий Семенович
Рождение ребёнка
25.01.1937
Дочь: Бутенко Нина Васильевна
Отец ребёнка: Надёжкин Василий Семенович
Рождение ребёнка
07.03.1941
Сын: Надёжкин Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Надёжкин Василий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Надёжкин Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Надёжкин Василий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Надёжкин Спиридон Васильевич
Отец ребёнка: Надёжкин Василий Семенович
Смерть
08.03.1981