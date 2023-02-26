Василенко Иван Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василенко Марк
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1940
Сын: Василенко Виктор
Мать ребёнка: Василенко Евгения Васильевна
Смерть
Неизвестно
г Калининград Калининиградской обл
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
пос. Космодемьянский Городское кладбище