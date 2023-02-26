Василенко Иван Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василенко Иван Маркович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василенко Марк

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1940

Сын: Василенко Виктор

Мать ребёнка: Василенко Евгения Васильевна

Смерть
Неизвестно
г Калининград Калининиградской обл
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
пос. Космодемьянский Городское кладбище
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