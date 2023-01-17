(Мартьянова) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мартьянова) Екатерина Дмитриевна

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Место рождения

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
09.11.1897

Муж: Михайлин Иван Алексеев

Рождение ребёнка
14.12.1900

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Михайлин Иван Алексеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.09.1905

Дочь: Фекла? Ивановна

Отец ребёнка: Михайлин Иван Алексеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.09.1909

Сын: Михайлин Иван Иванович

Отец ребёнка: Михайлин Иван Алексеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.04.1913

Сын: Михайлин Георгий Иванович

Отец ребёнка: Михайлин Иван Алексеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.03.1915

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Михайлин Иван Алексеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.12.1916

Сын: Михайлин Василий Иванович

Отец ребёнка: Михайлин Иван Алексеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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