(Мартьянова) Екатерина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1897
Рождение ребёнка
14.12.1900
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Михайлин Иван Алексеев
Рождение ребёнка
23.09.1905
Дочь: Фекла? Ивановна
Отец ребёнка: Михайлин Иван Алексеев
Рождение ребёнка
23.09.1909
Отец ребёнка: Михайлин Иван Алексеев
Рождение ребёнка
03.04.1913
Сын: Михайлин Георгий Иванович
Отец ребёнка: Михайлин Иван Алексеев
Рождение ребёнка
04.03.1915
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Михайлин Иван Алексеев
Рождение ребёнка
16.12.1916
Сын: Михайлин Василий Иванович
Отец ребёнка: Михайлин Иван Алексеев
Смерть
Неизвестно