Широкова (Курбанова) Федосья Петрова
Место рождения
Дата рождения1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1872 ст.
Отец ребёнка: Широков Григорий Егоров
Рождение ребёнка
25.10.1891 ст.
Сын: Широков Дмитрий Григорьев
Отец ребёнка: Широков Григорий Егоров
фонд №173, опись №16, дело №781, стр. 212 Того же поселка казакъ Трофимъ Ивановъ Каргинъ и казачья жена Надежда Егорова Абрамова.
Смерть
Неизвестно