Широкова (Курбанова) Федосья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова (Курбанова) Федосья Петрова

Место рождения

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Григорий Егоров

Рождение ребёнка
26.01.1872 ст.

Сын: Широков Иван Григорьев

Отец ребёнка: Широков Григорий Егоров

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.10.1891 ст.

Сын: Широков Дмитрий Григорьев

Отец ребёнка: Широков Григорий Егоров

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
фонд №173, опись №16, дело №781, стр. 212 Того же поселка казакъ Трофимъ Ивановъ Каргинъ и казачья жена Надежда Егорова Абрамова.
Смерть
Неизвестно

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