Богословский Максим Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богословский Максим Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.2009

Дочь: Богословская Елизавета Максимовна

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Рождение ребёнка
18.07.2012

Дочь: Богословская Алёна Максимовна

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Рождение ребёнка
25.09.2017

Дочь: Богословская Юлианна Максимовна

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Бракосочетание
Неизвестно

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