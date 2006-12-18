Пономарева (Сабанова) Фаина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Сабанова) Фаина Васильевна

Место рождения

г. Тутаев Ярославской обл

Дата рождения

14.05.1924

Дата смерти

18.12.2006

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1924

Отец: Сабанов Василий Викторович

Мать: Сабанова Тамара

г. Тутаев Ярославской обл
Рождение ребёнка
08.08.1947

Сын: Валерий Викторович Борунов

Отец ребёнка: Пономарев Моисей Алексеевич

Россия, г. Иваново
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пономарев Моисей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пономарев Моисей Алексеевич

Смерть
18.12.2006
г. Липецк
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