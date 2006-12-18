Пономарева (Сабанова) Фаина Васильевна
Место рожденияг. Тутаев Ярославской обл
Дата рождения14.05.1924
Дата смерти18.12.2006
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1924
Отец: Сабанов Василий Викторович
Мать: Сабанова Тамара
г. Тутаев Ярославской обл
Рождение ребёнка
08.08.1947
Сын: Валерий Викторович Борунов
Отец ребёнка: Пономарев Моисей Алексеевич
Россия, г. Иваново
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пономарев Моисей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пономарев Моисей Алексеевич
Смерть
18.12.2006
г. Липецк