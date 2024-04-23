Боталова Гликерия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Боталова Акулина Осиповна
Отец ребёнка: Боталов Иосиф (Осип) Спиридонович
Рождение ребёнка
01.04.1850
Отец ребёнка: Боталов Иосиф (Осип) Спиридонович
Рождение ребёнка
11.06.1854
Дочь: Боталова Агрипина Иосифова
Отец ребёнка: Боталов Иосиф (Осип) Спиридонович
Рождение ребёнка
01.08.1857
Отец ребёнка: Боталов Иосиф (Осип) Спиридонович
Рождение ребёнка
23.05.1859
Сын: Баталов Тимофей Иосифович
Отец ребёнка: Боталов Иосиф (Осип) Спиридонович
Смерть
Неизвестно