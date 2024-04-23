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Боталова Гликерия Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Боталова Акулина Осиповна

Отец ребёнка: Боталов Иосиф (Осип) Спиридонович

Рождение ребёнка
01.04.1850

Сын: Боталов Никита Иосифович

Отец ребёнка: Боталов Иосиф (Осип) Спиридонович

Харино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
11.06.1854

Дочь: Боталова Агрипина Иосифова

Отец ребёнка: Боталов Иосиф (Осип) Спиридонович

Харино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.08.1857

Сын: Боталов Василий Осипович

Отец ребёнка: Боталов Иосиф (Осип) Спиридонович

Рождение ребёнка
23.05.1859

Сын: Баталов Тимофей Иосифович

Отец ребёнка: Боталов Иосиф (Осип) Спиридонович

Харино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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