Костинов Никита Стефанович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Костинова Прасковья Никитична
Мать ребёнка: Костинова Федосья Анистратовна
Рождение ребёнка
20.01.1847 ст.
Мать ребёнка: Костинова Федосья Анистратовна
Рождение ребёнка
22.03.1850 ст.
Мать ребёнка: Костинова Федосья Анистратовна
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Костинова Федора Никитична
Мать ребёнка: Костинова Федосья Анистратовна
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Костинова Агриппина Никитична
Мать ребёнка: Костинова Федосья Анистратовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно