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Костинов Никита Стефанович

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Место рождения

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Костинов Стефан Дмитриевич

Мать: Костинова Фёкла Андреевна

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Костинова Прасковья Никитична

Мать ребёнка: Костинова Федосья Анистратовна

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.01.1847 ст.

Сын: Костинов Павел Никитич

Мать ребёнка: Костинова Федосья Анистратовна

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.03.1850 ст.

Сын: Костинов Фёдор Никитич

Мать ребёнка: Костинова Федосья Анистратовна

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Костинова Федора Никитична

Мать ребёнка: Костинова Федосья Анистратовна

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Костинова Агриппина Никитична

Мать ребёнка: Костинова Федосья Анистратовна

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костинова Федосья Анистратовна

Смерть
Неизвестно
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