Никифорова Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифорова Ефросинья

Никифорова Ефросинья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1779 и 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1779 и 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1809 и 1811

Сын: Никифоров Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Никифоров Яков Никифорович

Рождение ребёнка
Между 1811 и 1812

Сын: Никифоров Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Никифоров Яков Никифорович

Рождение ребёнка
Между 1815 и 1818

Сын: Никифоров Илья Яковлевич

Отец ребёнка: Никифоров Яков Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Яков Никифорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close