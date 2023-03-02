Никифорова Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1779 и 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Между 1779 и 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1809 и 1811
Отец ребёнка: Никифоров Яков Никифорович
Рождение ребёнка
Между 1811 и 1812
Сын: Никифоров Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Никифоров Яков Никифорович
Рождение ребёнка
Между 1815 и 1818
Отец ребёнка: Никифоров Яков Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно