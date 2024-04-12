Соколов Прокофий Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Прокофий Артемьевич

Место рождения

Куликово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Артемий Павлович

Мать: Соколова Елена Архиповна

Куликово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С ?.11.1939 по 1946
Соколовка, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область
Из анкеты брата Петра Прокофий проживал в Туменский окр., Сокольский район, деревня Соколовка. В 1946-м году проживал там же
Смерть
Неизвестно
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