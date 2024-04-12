Соколов Прокофий Артемьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Соколов Артемий Павлович
Мать: Соколова Елена Архиповна
Место жительства
С ?.11.1939 по 1946
Соколовка, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область
Из анкеты брата Петра Прокофий проживал в Туменский окр., Сокольский район, деревня Соколовка. В 1946-м году проживал там же
Смерть
Неизвестно