Рылина Елена Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Рылина Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Рылин Павел Иванович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Рылина Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Рылин Павел Иванович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Рылин Иван Павлович
Отец ребёнка: Рылин Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рылин Павел Иванович
Смерть
Неизвестно