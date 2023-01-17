Рылина Елена Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рылина Елена Кузьминична

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Место рождения

Коренево, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Коренево, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Рылина Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Рылин Павел Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Рылина Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Рылин Павел Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Рылин Иван Павлович

Отец ребёнка: Рылин Павел Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рылин Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
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