Мятлев Иван Петрович 28.01.1796 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Мятлев Иван Петрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 28.01.1796, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 13.02.1844, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Мятлев Пётр Васильевич13.12.1756 г.р.
Мать
Мятлева (Салтыкова) Прасковья Ивановна07.05.1771 г.р.
Супруги
Мятлева (Балк-Полева) Прасковья (Мария) Петровна10.02.1810 г.р.
Дети
Мятлев Пётр Иванович21.01.1826 г.р.
Мятлев Владимир Иванович04.05.1830 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1796

Отец: Мятлев Пётр Васильевич

Мать: Мятлева (Салтыкова) Прасковья Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
1824

Жена: Мятлева (Балк-Полева) Прасковья (Мария) Петровна

Рождение ребёнка
21.01.1826

Сын: Мятлев Пётр Иванович

Мать ребёнка: Мятлева (Балк-Полева) Прасковья (Мария) Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
04.05.1830

Сын: Мятлев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Мятлева (Балк-Полева) Прасковья (Мария) Петровна

Смерть
13.02.1844
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.