Мятлев Иван Петрович
мужской, родился 28.01.1796, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 13.02.1844, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецМятлев Пётр Васильевич13.12.1756 г.р.
МатьМятлева (Салтыкова) Прасковья Ивановна07.05.1771 г.р.
Супруги
Мятлева (Балк-Полева) Прасковья (Мария) Петровна10.02.1810 г.р.
Дети
Мятлев Пётр Иванович21.01.1826 г.р.
Мятлев Владимир Иванович04.05.1830 г.р.
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Рождение
28.01.1796
Бракосочетание
1824
Рождение ребёнка
21.01.1826
Сын: Мятлев Пётр Иванович
Мать ребёнка: Мятлева (Балк-Полева) Прасковья (Мария) Петровна
Рождение ребёнка
04.05.1830
Мать ребёнка: Мятлева (Балк-Полева) Прасковья (Мария) Петровна
Смерть
13.02.1844