Ашихмина (Ашихмина) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1987
Отец: Ашихмин ?
Рождение ребёнка
22.05.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Таупинов Таупин Таупинович
Рождение ребёнка
27.01.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Таупинов Таупин Таупинович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область