Ашихмина (Ашихмина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашихмина (Ашихмина) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1987

Пол

Женский

Отец

Мать

1963 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1987

Отец: Ашихмин ?

Мать: Ашихмина Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
22.05.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Таупинов Таупин Таупинович

Рождение ребёнка
27.01.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Таупинов Таупин Таупинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таупинов Таупин Таупинович

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
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