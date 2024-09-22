Войханская (Стернина) Анна Зеликовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войханская (Стернина) Анна Зеликовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Войханский Валентин Хаимович

Рождение ребёнка
03.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войханский Валентин Хаимович

Витебск, Витебская область
Смерть
1962

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