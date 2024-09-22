Войханская (Стернина) Анна Зеликовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Войханский Валентин Хаимович
Витебск, Витебская область
Смерть
1962