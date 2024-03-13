Ильин Макар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильин Макар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Михаил Макарович

Мать ребёнка: Буренкова (Буренкова) Фёкла Васильевна

Надейковичи, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Василий Макарович

Мать ребёнка: Буренкова (Буренкова) Фёкла Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буренкова (Буренкова) Фёкла Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Зейдина (Ильина) Валентина Макаровна

Мать ребёнка: Буренкова (Буренкова) Фёкла Васильевна

Смерть
Неизвестно

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