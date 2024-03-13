Ильин Макар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Буренкова (Буренкова) Фёкла Васильевна
Надейковичи, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Буренкова (Буренкова) Фёкла Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Зейдина (Ильина) Валентина Макаровна
Мать ребёнка: Буренкова (Буренкова) Фёкла Васильевна
Смерть
Неизвестно