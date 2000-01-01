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Передерий Лилия Валерьевна
Передерий Лилия Валерьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.03.1975
Пол
Женский
Отец
Передерий Валерий Михайлович
1952 г.р.
Мать
Круть Вера Алексеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1975
Отец:
Передерий Валерий Михайлович
Мать:
Круть Вера Алексеевна
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