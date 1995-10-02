Иванов Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Валерий

Место рождения

c.Манзурка,Иркутской обл

Дата рождения

08.02.1960

Дата смерти

02.10.1995

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1960

Отец: Иванов Анатолий

Мать: Иванова (Шелкеевская) Антонида

Развод
Неизвестно

Жена: Иванова (Огнева) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова (Огнева) Татьяна

Рождение ребёнка
24.03.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова (Огнева) Татьяна

Смерть
02.10.1995

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