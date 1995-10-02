Иванов Валерий
Место рожденияc.Манзурка,Иркутской обл
Дата рождения08.02.1960
Дата смерти02.10.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1960
Отец: Иванов Анатолий
Развод
Неизвестно
Жена: Иванова (Огнева) Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова (Огнева) Татьяна
Рождение ребёнка
24.03.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова (Огнева) Татьяна
Смерть
02.10.1995