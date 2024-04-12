Анастасия Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875 ст.
Восприемник
22.07.1891 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь Чермы 22.07.1891 Мария Мироновна Чермы отец запасной унтер офицер Мирон Фомич Чермы мать жена Анисия Матвеевна Чермы крестьянский сын Хрисанф Филиппович Чермы крестьянская дев... Показать все
Смерть
Неизвестно