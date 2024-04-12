Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Дмитриевна

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
22.07.1891 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь Чермы 22.07.1891 Мария Мироновна Чермы отец запасной унтер офицер Мирон Фомич Чермы мать жена Анисия Матвеевна Чермы крестьянский сын Хрисанф Филиппович Чермы крестьянская дев... Показать все
Смерть
Неизвестно
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