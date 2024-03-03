Челнокова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челнокова Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Челноков Евгений Викторович

Отец ребёнка: Челноков Виктор Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челноков Виктор Андреевич

Рождение ребёнка
1969

Сын: Челноков Андрей Викторович

Отец ребёнка: Челноков Виктор Андреевич

Смерть
Неизвестно

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