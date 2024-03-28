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Неизвестен - -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕФ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1860 ст.

Дочь: Мелания Богданова

Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова

Боченино, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Записана в метрике Сторочинской Воскресенской церкви за N1 от 01.01.1861 Приход Сторожня Государственного имущества д.Боченино у крестьянской девки Евдокии Феодоровой-незаконнорожденная Крестные Волог... Показать все
Смерть
Неизвестно

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