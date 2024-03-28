Неизвестен - -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1860 ст.
Дочь: Мелания Богданова
Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова
Боченино, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Записана в метрике Сторочинской Воскресенской церкви за N1 от 01.01.1861 Приход Сторожня Государственного имущества д.Боченино у крестьянской девки Евдокии Феодоровой-незаконнорожденная Крестные Волог... Показать все
Смерть
Неизвестно