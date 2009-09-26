Бадин Александр Витальевич
Место рождения
Дата рождения19.02.1955
Дата смерти26.09.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1955
Бракосочетание
24.12.1976
Жена: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
07.10.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.02.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.09.2009
Большая Ельня, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область