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Бадин Александр Витальевич

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Место рождения

Опалиха, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

19.02.1955

Дата смерти

26.09.2009

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1955

Отец: Бадин Виталий Сергеевич

Мать: Бадина Александра Федоровна

Опалиха, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
24.12.1976

Жена: скрыто настройками приватности

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Рождение ребёнка
07.10.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ждановский, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.02.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ждановский, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
26.09.2009
Большая Ельня, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
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