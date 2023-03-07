Кряквин (в бегах с 1829) Константин Трофимович
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Ефимия Константиновна
Мать ребёнка: Кряквина Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Кряквин Илья Константинович
Мать ребёнка: Кряквина Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Куличихина Дарья Кряквина
Мать ребёнка: Кряквина Евдокия Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно