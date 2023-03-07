Кряквин (в бегах с 1829) Константин Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кряквин (в бегах с 1829) Константин Трофимович

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Кряквин Трофим Антонович

Мать: Кряквина Прасковья Родионовна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Ефимия Константиновна

Мать ребёнка: Кряквина Евдокия Тимофеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Кряквин Илья Константинович

Мать ребёнка: Кряквина Евдокия Тимофеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Куличихина Дарья Кряквина

Мать ребёнка: Кряквина Евдокия Тимофеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кряквина Евдокия Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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