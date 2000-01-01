Боровкова Мария Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова Мария Филимоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Около 1795

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Александра Dimitrievna

Отец ребёнка: Боровков Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
1780

Сын: Боровков Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Боровков Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
10.06.1788

Сын: Боровков Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Боровков Дмитрий Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
дворянская дочь
Смерть
Около 1795
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