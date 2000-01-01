Боровкова Мария Филимоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиОколо 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Александра Dimitrievna
Отец ребёнка: Боровков Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
1780
Сын: Боровков Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Боровков Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
10.06.1788
Сын: Боровков Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Боровков Дмитрий Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно
дворянская дочь
Смерть
Около 1795