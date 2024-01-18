Ульянова Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянова Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1930

Дочь: Бокова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Ульянов Яков Иванович

Хреновое, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ульянов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Ульянов Яков Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ульянов Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Ульянов Яков Иванович

Смерть
1988
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