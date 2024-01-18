Ульянова Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.12.1930
Дочь: Бокова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Ульянов Яков Иванович
Хреновое, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ульянов Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Ульянов Яков Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ульянов Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Ульянов Яков Иванович
Смерть
1988