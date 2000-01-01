Хорошавина (?) Гулинария Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошавина (?) Гулинария Яковлева

Хорошавина (?) Гулинария Яковлева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1883

Сын: Хорошавин Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Хорошавин Сергей Васильевич

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
17.07.1890

Сын: Хорошавин Илья Сергеевич

Отец ребёнка: Хорошавин Сергей Васильевич

п. Новокшёновский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Сергей Васильевич

п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
Неизвестно
п. Новокшёновский
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close