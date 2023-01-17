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Пунга Григорий Гаврилович

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Место рождения

Павловка, Одеська область

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Пунга Гавриил Никифорович

Мать: не указана

Павловка, Одеська область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Палапа Зинаида Григорьевна

Мать ребёнка: Пунга Клавдия Ивановна

Павловка, Одеська область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Пунга Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: Пунга Клавдия Ивановна

Павловка, Одеська область
Рождение ребёнка
01.11.1949

Сын: Пунга Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Пунга Клавдия Ивановна

Павловка, Одеська область
Смерть
Неизвестно
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