Пунга Григорий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Пунга Гавриил Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Палапа Зинаида Григорьевна
Мать ребёнка: Пунга Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Пунга Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: Пунга Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
01.11.1949
Сын: Пунга Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Пунга Клавдия Ивановна
Смерть
Неизвестно