Яковлевых Григорий Вакулович
Место рожденияд.Мельникова Чаусовского ведомства
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
д.Мельникова Чаусовского ведомства
Рождение ребёнка
1760
Сын: Яковлевых Данила Григорьевич
Мать ребёнка: Яковлевых Мария Клементьевна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Авдотья Григорьевна
Мать ребёнка: Яковлевых Мария Клементьевна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Маланья Григорьевна
Мать ребёнка: Яковлевых Мария Клементьевна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Яковлевых Никифор Григорьевич
Мать ребёнка: Яковлевых Мария Клементьевна
с.Ушково Верхне Каинская волость каинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ямщик
Смерть
Неизвестно
с.Ушково Верхне Каинская волость Барнаульского уез