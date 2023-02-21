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Яковлевых Григорий Вакулович

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Место рождения

д.Мельникова Чаусовского ведомства

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Яковлевых Вакул Карпович

Мать: Яковлевых Дарья Гавриловна

д.Мельникова Чаусовского ведомства
Рождение ребёнка
1760

Сын: Яковлевых Данила Григорьевич

Мать ребёнка: Яковлевых Мария Клементьевна

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Авдотья Григорьевна

Мать ребёнка: Яковлевых Мария Клементьевна

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Маланья Григорьевна

Мать ребёнка: Яковлевых Мария Клементьевна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Яковлевых Никифор Григорьевич

Мать ребёнка: Яковлевых Мария Клементьевна

с.Ушково Верхне Каинская волость каинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлевых Мария Клементьевна

Работа или профессия
Неизвестно
ямщик
Смерть
Неизвестно
с.Ушково Верхне Каинская волость Барнаульского уез
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