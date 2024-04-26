Лепетенок Марфа Ефремовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лепетенок Наталья Косьяновна
Отец ребёнка: Лепетенок Косьян Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лепетенок Федон Касьянович
Отец ребёнка: Лепетенок Косьян Иванович
Рождение ребёнка
21.07.1909
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лепетенок Косьян Иванович
Смерть
1941