Лепетенок Марфа Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепетенок Марфа Ефремовна

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Место рождения

Стаховщина, Загустинская волость, Климовичский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Стаховщина, Загустинская волость, Климовичский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лепетенок Наталья Косьяновна

Отец ребёнка: Лепетенок Косьян Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лепетенок Федон Касьянович

Отец ребёнка: Лепетенок Косьян Иванович

Рождение ребёнка
21.07.1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лепетенок Косьян Иванович

Смерть
1941

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