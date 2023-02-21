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Попов Николай Андреевич

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Место рождения

Барнаул, Алтайского края

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Попов Андрей

Мать: Попова Татьяна Евдокимовна

Барнаул, Алтайского края
Военная служба
01.06.1941
г. Барнаул
командир отдения взвода приборов "Бдок-!" 188 отдельного саперного батальона ( пд дер.Митино, Вязевкой,Тульской области, на р. Угра, г. ЕльняСмоленской области
Военная награда
28.11.1941
орден Красной звезды
Смерть
Неизвестно
г.Запорожье
Причина смерти: Причина неизвестна
Похороны
Неизвестно
г.Запорожье
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