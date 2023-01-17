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Белова Анна Александровна
Белова Анна Александровна
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Место рождения
Иваново
, Иваново, Ивановская область
Дата рождения
13.05.1991
Пол
Женский
Отец
Новиков Александр Викторович
Мать
Новикова Надежда Александровна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1991
Отец:
Новиков Александр Викторович
Мать:
Новикова Надежда Александровна
Иваново
, Иваново, Ивановская область
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