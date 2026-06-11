Зуенко Григорий Михаилов
мужской, родился 25.01.1781
умер 1838
ОтецЗуенко Михайло Афанасьев1746 г.р.
МатьЗуенкова Ульяна Осипова1752 г.р.
Супруги
Зуенкова Матрена Саввина1788 г.р.
Дети
Зуенко Нестор Григорьевич1800 г.р.
Зуенко Трофим Григорьевич1803 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1781
Отец: Зуенко Михайло Афанасьев
Мать: Зуенкова Ульяна Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зуенкова Матрена Саввина
Рождение ребёнка
1800
Сын: Зуенко Нестор Григорьевич
Мать ребёнка: Зуенкова Матрена Саввина
Рождение ребёнка
1803
Сын: Зуенко Трофим Григорьевич
Мать ребёнка: Зуенкова Матрена Саввина
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Зуенкова) Федосия Григорьевна
Мать ребёнка: Зуенкова Матрена Саввина
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Зуенкова Матрена Саввина
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Зуенкова Матрена Саввина
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Зуенкова Матрена Саввина
Смерть
1838