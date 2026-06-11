Зуенко Григорий Михаилов 25.01.1781 — найти родственников по фамилии на Familio

Зуенко Григорий Михаилов

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 25.01.1781

умер 1838

Отец
Зуенко Михайло Афанасьев1746 г.р.
Мать
Зуенкова Ульяна Осипова1752 г.р.
Супруги
Зуенкова Матрена Саввина1788 г.р.
Дети
Зуенко Нестор Григорьевич1800 г.р.
Зуенко Трофим Григорьевич1803 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1781

Отец: Зуенко Михайло Афанасьев

Мать: Зуенкова Ульяна Осипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зуенкова Матрена Саввина

Рождение ребёнка
1800

Сын: Зуенко Нестор Григорьевич

Мать ребёнка: Зуенкова Матрена Саввина

Рождение ребёнка
1803

Сын: Зуенко Трофим Григорьевич

Мать ребёнка: Зуенкова Матрена Саввина

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Зуенкова) Федосия Григорьевна

Мать ребёнка: Зуенкова Матрена Саввина

Рождение ребёнка
1821

Сын: Зуенко Андрей Григорьев

Мать ребёнка: Зуенкова Матрена Саввина

Рождение ребёнка
1825

Сын: Зуенко Лука Григорьев

Мать ребёнка: Зуенкова Матрена Саввина

Рождение ребёнка
1830

Сын: Зуенко Иван Григорьев

Мать ребёнка: Зуенкова Матрена Саввина

Смерть
1838

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