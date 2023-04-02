Лаврова Улита Дорожкина (Дорофеевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврова Улита Дорожкина (Дорофеевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1660

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1660
Истик, Козельский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
1660
Долгая, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
1660

Муж: не указан

http://rgada.info/opisi/1192-opis_1-2/0166.jpg РГАДА ф.1192 оп.1-2 д.1159 11 ноября 1660 Отпускная приказчика вотчины думного дьяка Алмаза Ивановича Чистого с. Истика Белевского у. Устина Филипова кре... Показать все
Смерть
Неизвестно
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