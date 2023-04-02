Лаврова Улита Дорожкина (Дорофеевна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1660
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1660
Истик, Козельский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
1660
Долгая, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
1660
http://rgada.info/opisi/1192-opis_1-2/0166.jpg РГАДА ф.1192 оп.1-2 д.1159 11 ноября 1660 Отпускная приказчика вотчины думного дьяка Алмаза Ивановича Чистого с. Истика Белевского у. Устина Филипова кре... Показать все
Смерть
Неизвестно