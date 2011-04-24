Бюс (Бещева) Авентина Васильевна
Место рожденияЯрославль
Дата рождения05.07.1925
Дата смерти24.04.2011
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1925
Отец: Бещев Василий
Мать: Бещева София
Ярославль
Бракосочетание
1952
Рождение ребёнка
23.01.1953
Дочь: Бродзели Анна Ираклиевна
Отец ребёнка: Бюс Ираклий Евгеньевич
Ленинград
Рождение ребёнка
07.07.1958
Отец ребёнка: Бюс Ираклий Евгеньевич
Тбилиси
Смерть
24.04.2011
Домодедово
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Домодедово