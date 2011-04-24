Бюс (Бещева) Авентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бюс (Бещева) Авентина Васильевна

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Место рождения

Ярославль

Дата рождения

05.07.1925

Дата смерти

24.04.2011

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1925

Отец: Бещев Василий

Мать: Бещева София

Ярославль
Бракосочетание
1952

Муж: Бюс Ираклий Евгеньевич

Рождение ребёнка
23.01.1953

Дочь: Бродзели Анна Ираклиевна

Отец ребёнка: Бюс Ираклий Евгеньевич

Ленинград
Рождение ребёнка
07.07.1958

Сын: Бюс Евгений Ираклиевич

Отец ребёнка: Бюс Ираклий Евгеньевич

Тбилиси
Смерть
24.04.2011
Домодедово
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Домодедово
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