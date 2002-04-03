Раздьяконов Анатолий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раздьяконов Анатолий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1937

Дата смерти

03.04.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1957

Дочь: Разьяконова Валентина Анатольевна

Мать ребёнка: Раздьяконова Анастасия Константиновна

Рождение ребёнка
24.08.1973

Дочь: Пашкина Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Раздьяконова Анастасия Константиновна

Русский Потам, Ачитский, Свердловская область
Смерть
03.04.2002
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