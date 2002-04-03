Раздьяконов Анатолий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1937
Дата смерти03.04.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.08.1957
Дочь: Разьяконова Валентина Анатольевна
Мать ребёнка: Раздьяконова Анастасия Константиновна
Рождение ребёнка
24.08.1973
Дочь: Пашкина Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Раздьяконова Анастасия Константиновна
Русский Потам, Ачитский, Свердловская область
Смерть
03.04.2002