?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Локтионов Кирилл Филиппович
Отец ребёнка: Локтионов Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Локтионов Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Локтионов Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Локтионов Егор Филиппович
Отец ребёнка: Локтионов Филипп
Рождение ребёнка
1904
Сын: Локтионов Василий Филиппович
Отец ребёнка: Локтионов Филипп
Рождение ребёнка
15.07.1912
Сын: Локтионов Петр Филиппович
Отец ребёнка: Локтионов Филипп