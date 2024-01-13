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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Локтионов Кирилл Филиппович

Отец ребёнка: Локтионов Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Локтионов Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Локтионов Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Локтионов Егор Филиппович

Отец ребёнка: Локтионов Филипп

Рождение ребёнка
1904

Сын: Локтионов Василий Филиппович

Отец ребёнка: Локтионов Филипп

Рождение ребёнка
15.07.1912

Сын: Локтионов Петр Филиппович

Отец ребёнка: Локтионов Филипп

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