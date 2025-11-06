Евдокия Герасимова
женский, родилась 07.02.1811 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла Неизвестно
ОтецГерасим Семёнов1770 ст. г.р.
МатьСоветова Анна Степанова1775 ст. г.р.
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Рождение
07.02.1811 ст.
Отец: Герасим Семёнов
Мать: Советова Анна Степанова
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
10.02.1811 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
пом. не указан. крест. безфамильные.