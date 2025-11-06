Евдокия Герасимова 07.02.1811 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Евдокия Герасимова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 07.02.1811 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Отец
Герасим Семёнов1770 ст. г.р.
Мать
Советова Анна Степанова1775 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1811 ст.

Отец: Герасим Семёнов

Мать: Советова Анна Степанова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. не указан. крест. безфамильные.

Крещение
10.02.1811 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники кр.ж. Мария Трифонова

Смерть
Неизвестно

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