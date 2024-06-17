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Волкова Аполлинария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1868 г.р.

Дети

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Зиновий Константинович

Рождение ребёнка
10.10.1892 ст.

Сын: Волков Александр Зиновьевич

Отец ребёнка: Волков Зиновий Константинович

Фатьяново, Кубино-Озерский район, Северный край
Дер. Фатьянова кр-нин Зиновий Константинов Волков и зак. жена его Аполлинария Николаева, оба правосл. вероисп. Воспр.: Антониевского пихода дер. Юркина кр. сын Афанасий. Крещ.: прих. свящ. Александр М... Показать все
Рождение ребёнка
23.12.1894 ст.

Сын: Волков Василий Зиновьевич

Отец ребёнка: Волков Зиновий Константинович

Фатьяново, Кубино-Озерский район, Северный край
Дер. Фатьянова кр-нин Зиновий Константинов Волков и зак. жена его Аполлинария Николаева, оба правосл. вероисп. Воспр.: той же дер. отставной солдат Дмитрий Михайлов Волков Свящ. Александр Малинин с пс... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1902

Дочь: Волкова Евпраксия Зиновьевна

Отец ребёнка: Волков Зиновий Константинович

Рождение ребёнка
Вычислено 1911

Дочь: Волкова Александра Зиновьевна

Отец ребёнка: Волков Зиновий Константинович

Упоминание
1917
Фатьяново, Кубино-Озерский район, Северный край
Испов. вед. Николаевской Карачевской церкви 49 лет
Смерть
Неизвестно

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