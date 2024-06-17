Волкова Аполлинария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1892 ст.
Сын: Волков Александр Зиновьевич
Отец ребёнка: Волков Зиновий Константинович
Дер. Фатьянова кр-нин Зиновий Константинов Волков и зак. жена его Аполлинария Николаева, оба правосл. вероисп. Воспр.: Антониевского пихода дер. Юркина кр. сын Афанасий. Крещ.: прих. свящ. Александр М... Показать все
Рождение ребёнка
23.12.1894 ст.
Сын: Волков Василий Зиновьевич
Отец ребёнка: Волков Зиновий Константинович
Дер. Фатьянова кр-нин Зиновий Константинов Волков и зак. жена его Аполлинария Николаева, оба правосл. вероисп. Воспр.: той же дер. отставной солдат Дмитрий Михайлов Волков Свящ. Александр Малинин с пс... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1902
Дочь: Волкова Евпраксия Зиновьевна
Отец ребёнка: Волков Зиновий Константинович
Рождение ребёнка
Вычислено 1911
Дочь: Волкова Александра Зиновьевна
Отец ребёнка: Волков Зиновий Константинович
Упоминание
1917
Испов. вед. Николаевской Карачевской церкви 49 лет
Смерть
Неизвестно