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Хамитов Наиль Рауфович

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

30.03.1959

Дата смерти

01.10.1993

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1959

Отец: Хамитов Рауф Латыфович

Мать: Хамитова Хабиба Фаизовна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
28.01.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
21.09.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Смерть
01.10.1993
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область

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