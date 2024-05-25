Хамитов Наиль Рауфович
Место рождения
Дата рождения30.03.1959
Дата смерти01.10.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1959
Отец: Хамитов Рауф Латыфович
Мать: Хамитова Хабиба Фаизовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.09.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.10.1993